Pièce de théâtre « Barayé » Bar culturelle La Maison Genêts

Pièce de théâtre « Barayé » Bar culturelle La Maison Genêts samedi 9 août 2025.

Pièce de théâtre « Barayé »

Bar culturelle La Maison 26 Rue de l’Ortillon Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 19:00:00

fin : 2025-08-09 21:00:00

Date(s) :

2025-08-09

Pour . Pour la défense de celles et ceux qu’on ne défend pas. Pour la parole. Pour les femmes, pour la vie, pour la liberté. Sur scène, trois jeunes femmes s’allient pour parler de la révolution iranienne. Elles adoptent le ton universel de celle qui apprend, qui s’indigne, qui se rend compte, qui cherche ses compagnons de lutte, qui souhaite finalement juste ne pas être seul.e à s’être rendu.e compte. Quand on est faites de colère, de tristesse, de déception et d’incompréhension, comment porte-t-on un message d’espoir ? Venez découvrir en même temps La maison, nouveau lieu culturel atypique dans la baie de Mont-Saint-Michel ! Spectacle gratuit dans le cadre d’une consommation au bar. Déconseillé au moins de 12 ans. Venir à l’heure du début. .

Bar culturelle La Maison 26 Rue de l’Ortillon Genêts 50530 Manche Normandie +33 7 81 82 54 15 lamaison.genets@gmail.com

