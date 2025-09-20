Pièce de théâtre Salle de cinéma Bardos

Pièce de théâtre Salle de cinéma Bardos samedi 20 septembre 2025.

Salle de cinéma Face au fronton Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-09-20
La troupe Théâtre en herbe de Saint-Martin de Seignanx présente sa nouvelle pièce La fête des voisins , comédie de Pascal Valentini.
Synospsis Ce soir se prépare la fête des voisins ! Rita, la concierge comme on les aime, gère seule les préparatifs. Les locataires arrivent à tour de rôle afin de passer une bonne soirée mais cela tourne vite aux règlements de comptes entre Jean, amoureux de la petite reine qui a perdu ses clefs d’appartement, une voyageuse illuminée, une écologiste convaincue et une prof acariâtre   .

Salle de cinéma Face au fronton Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 

