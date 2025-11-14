Pièce de théâtre bol d’air Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet
Pièce de théâtre bol d’air
Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14 23:00:00
2025-11-14
Pièce de théâtre comique
Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 59 76 19 sarzier.jmichel@wanadoo.fr
English :
Comedy play
German :
Komisches Theaterstück
Italiano :
Commedia teatrale
Espanol :
Comedia
