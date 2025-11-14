Pièce de théâtre bol d’air Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet

Pièce de théâtre bol d’air

Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 23:00:00

2025-11-14

Pièce de théâtre comique

Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 59 76 19 sarzier.jmichel@wanadoo.fr

English :

Comedy play

German :

Komisches Theaterstück

Italiano :

Commedia teatrale

Espanol :

Comedia

