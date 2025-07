PIÈCE DE THÉÂTRE BONNE PLANQUE À LA CAMPAGNE Fraisse-sur-Agout

Salle Polyvalente Fraisse-sur-Agout Hérault

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Les Joyeux Maraussanais présentent « Bonne planque à la campagne » à Fraisse-sur-Agout le vendredi 1er août à 21h, salle polyvalente.

Soirée théâtre organisée par le comité des fêtes ouvert à tous entrée 8 €.

Infos 07 66 69 83 35.

Salle Polyvalente Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 66 69 83 35 fetes.fraisse@gmail.com

English :

Les Joyeux Maraussanais present « Bonne planque à la campagne » in Fraisse-sur-Agout on Friday August 1 at 9pm, salle polyvalente.

Theater evening organized by the Comité des fêtes ? open to all admission 8?

Info 07 66 69 83 35.

German :

Die Joyeux Maraussanais präsentieren « Bonne planque à la campagne » in Fraisse-sur-Agout am Freitag, den 1. August um 21 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Der Theaterabend wird vom Festkomitee organisiert und ist für alle offen Eintritt 8?

Infos: 07 66 69 83 35.

Italiano :

Les Joyeux Maraussanais presentano « Bonne planque à la campagne » a Fraisse-sur-Agout venerdì 1 agosto alle 21.00, sala polivalente.

Serata teatrale organizzata dal comitato del festival, aperta a tutti ingresso 8?

Info: 07 66 69 83 35.

Espanol :

Les Joyeux Maraussanais presentan « Bonne planque à la campagne » en Fraisse-sur-Agout el viernes 1 de agosto a las 21:00 h, sala polivalente.

Velada teatral organizada por el comité del festival ? abierta a todos entrada 8?

Información: 07 66 69 83 35.

