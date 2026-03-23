Pièce de théâtre Fosseuse Bornel
Pièce de théâtre Fosseuse Bornel vendredi 3 avril 2026.
Pièce de théâtre
Fosseuse 107 rue du Vert Galant Bornel Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 17:00:00
fin : 2026-04-05 19:00:00
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05
Pièce de théâtre Micmac et Mascarade de Jean-Claude Martineau jouée par les comédiens amateurs adultes de l’Association Les Contes de la Tête à Canne .
Pièce de théâtre Micmac et Mascarade de Jean-Claude Martineau jouée par les comédiens amateurs adultes de l’Association Les Contes de la Tête à Canne . .
Fosseuse 107 rue du Vert Galant Bornel 60540 Oise Hauts-de-France +33 6 74 41 11 83
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English :
Play Micmac et Mascarade by Jean-Claude Martineau performed by adult amateur actors from the Association Les Contes de la Tête à Canne .
L’événement Pièce de théâtre Bornel a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre
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