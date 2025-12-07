Pièce de théâtre Espace Culturel Terraqué Auditorium Carnac
Espace Culturel Terraqué Auditorium 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
À 16h Théâtre Bon voyage Monsieur Bellock
Une comédie pour rire et se divertir par la Compagnie Quiproquo du Puits Ferré d’Hennebont. Tarif 10€. Réservation conseillée aec.reservation@gmail.com
Billetterie dans le hall de L’espace culturel Terraqué mercredi 3 décembre de 10h30 à 12h30 et dimanche 7 décembre dès 15h15 .
Espace Culturel Terraqué Auditorium 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne
