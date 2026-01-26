Pièce de théâtre Ce soir on sort ! Salle des fêtes de Bordes Bordes

Pièce de théâtre Ce soir on sort !

Salle des fêtes de Bordes 6 Rue de Lourdes Bordes Pyrénées-Atlantiques

La troupe de théâtre locale du Rideau Rouge à l’initiative du Lions Club de Nay l’arribère propose un temps fort de détente culturel, vendredi 13 février prochain à 20h dans les locaux de la salle des fêtes de Bordes. C’est l’histoire de Jean et son épouse Sophie qui se rendent à l’anniversaire de mariage d’un couple d’amis, un samedi soir mais une succession cocasse de visites imprévues vont venir quelque peu perturber les préparatifs de cette soirée.

Les dialogues de la pièce sont riches et les répliques se succèdent à un train d’enfer avec beaucoup de drôlerie. .

