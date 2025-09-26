Pièce de théâtre Ce soir on sort Sarrebourg

Pièce de théâtre Ce soir on sort Sarrebourg vendredi 26 septembre 2025.

Pièce de théâtre Ce soir on sort

Centre socio-culturel Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-27 23:00:00

Date(s) :

2025-09-26 2025-09-27 2025-10-03 2025-10-04 2025-11-14 2025-11-15

L’histoire Alors que Jean et Sophie se préparent pour un anniversaire de mariage, une série de visites imprévues vient perturber la fin de leur journée. Comédie de Pascal Guillemaud, proposée par Les Tréteaux de Sarrebourg et mise en scène par Joëlle Thuot. Elle est conseillée à partir de 12 ans. La salle est accessible aux PMR. Payant. Prévente à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou par internet. Les places ne sont ni remboursables, ni échangeables.Tout public

6 .

Centre socio-culturel Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est lestreteauxdesbg@gmail.com

English :

The story: As Jean and Sophie prepare for a wedding anniversary, a series of unexpected visits disrupt the end of their day. Comedy by Pascal Guillemaud, proposed by Les Tréteaux de Sarrebourg and directed by Joëlle Thuot. Recommended for ages 12 and up. The theater is accessible to wheelchair users. Paying ticket. Pre-sale at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Tickets are non-refundable and non-exchangeable.

German :

Die Geschichte: Während Jean und Sophie sich auf einen Hochzeitstag vorbereiten, stört eine Reihe von unvorhergesehenen Besuchen das Ende ihres Tages. Komödie von Pascal Guillemaud, vorgeschlagen von Les Tréteaux de Sarrebourg und inszeniert von Joëlle Thuot. Sie wird ab 12 Jahren empfohlen. Der Saal ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich. Die Veranstaltung ist kostenpflichtig. Vorverkauf bei der Touristeninformation Sarrebourg Moselle Sud oder im Internet. Die Plätze werden nicht zurückerstattet und können nicht umgetauscht werden.

Italiano :

Trama: Mentre Jean e Sophie si preparano al loro anniversario di matrimonio, una serie di visite inaspettate sconvolge la fine della loro giornata. Una commedia di Pascal Guillemaud, presentata da Les Tréteaux de Sarrebourg e diretta da Joëlle Thuot. Consigliato a partire dai 12 anni. Il teatro è accessibile alle persone in sedia a rotelle. Ingresso a pagamento. Prevendita presso l’Ufficio del Turismo di Sarrebourg Moselle Sud o online. I biglietti non sono rimborsabili e non sono sostituibili.

Espanol :

Argumento: Mientras Jean y Sophie se preparan para su aniversario de boda, una serie de visitas inesperadas trastornan el final de su jornada. Una comedia de Pascal Guillemaud, presentada por Les Tréteaux de Sarrebourg y dirigida por Joëlle Thuot. Recomendada a partir de 12 años. El teatro es accesible para usuarios de sillas de ruedas. Entrada gratuita. Venta anticipada en la Oficina de Turismo de Sarrebourg Moselle Sud o en línea. Las entradas no son reembolsables ni canjeables.

L’événement Pièce de théâtre Ce soir on sort Sarrebourg a été mis à jour le 2025-09-06 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG