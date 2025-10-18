Pièce de théâtre ce soir on sort… Sarrebourg

samedi 18 octobre 2025.

Pièce de théâtre ce soir on sort…

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle

Samedi 2025-10-18 20:30:00

2025-10-18 23:00:00

Alors que Jean et Sophie se préparent pour un anniversaire de mariage, une série de visites imprévues vient perturber la fin de leur journée. Comédie proposée par Les Tréteaux de Sarrebourg, conseillée à partir de 12 ans. La salle est accessible aux PMR.

Réservation ouverte sur internet. Billetterie sur place 30 min avant le spectacle, dans la limite des places disponibles.Tout public

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 83 19 31 98

English :

As Jean and Sophie prepare for a wedding anniversary, a series of unexpected visits disrupt the end of their day. Comedy by Les Tréteaux de Sarrebourg, recommended for ages 12 and up. The theater is accessible to wheelchair users.

Online booking available. Ticket sales on site 30 min before the show, subject to availability.

German :

Während Jean und Sophie sich auf einen Hochzeitstag vorbereiten, stört eine Reihe von unvorhergesehenen Besuchen das Ende ihres Tages. Diese Komödie wird von Les Tréteaux de Sarrebourg angeboten und wird ab 12 Jahren empfohlen. Der Saal ist für Behinderte zugänglich.

Reservierungen sind im Internet möglich. Kartenverkauf vor Ort 30 min vor der Vorstellung, solange Plätze verfügbar sind.

Italiano :

Mentre Jean e Sophie si preparano al loro anniversario di matrimonio, una serie di visite inaspettate sconvolge la fine della loro giornata. Commedia di Les Tréteaux de Sarrebourg, consigliata a partire dai 12 anni. Il teatro è accessibile alle PRM.

È possibile prenotare online. Biglietti in vendita sul posto 30 minuti prima dello spettacolo, fino a esaurimento.

Espanol :

Mientras Jean y Sophie se preparan para su aniversario de boda, una serie de visitas inesperadas trastornan el final de su día. Comedia de Les Tréteaux de Sarrebourg, recomendada a partir de 12 años. El teatro es accesible para PMR.

Reserva en línea. Venta de entradas in situ 30 minutos antes del espectáculo, según disponibilidad.

