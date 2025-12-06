 PIÈCE DE THÉÂTRE Cessenon-sur-Orb

 PIÈCE DE THÉÂTRE Cessenon-sur-Orb samedi 6 décembre 2025.

Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-12-06
19h  Odonymes et Gentillé  , par la troupe des Tétrapot’s.
Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 65 21 

English :

7pm: Odonymes et Gentillé , by the Tétrapot?s troupe.

