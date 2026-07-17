Pièce de théâtre Ceux qui errent ne se trompent pas Salle polyvalente Salle Claude Auroyer Vendat
samedi 8 août 2026 · Salle polyvalente Salle Claude Auroyer · Vendat
Informations pratiques
Vendat
Pièce de théâtre Ceux qui errent ne se trompent pas
Salle polyvalente Salle Claude Auroyer Rue de Saint-Rémy Vendat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
20 ans après sa création, la Compagnie Pattafyx célébrera un anniversaire pas comme les autres. Pour marquer deux décennies de création artistique, de passion et d’engagement culturel, la troupe invite le public à une grande soirée festive à Vendat.
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Salle polyvalente Salle Claude Auroyer Rue de Saint-Rémy Vendat 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 72 71 43 pattafyx@gmail.com
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English :
Twenty years after its founding, the Pattafyx Company will celebrate an anniversary unlike any other. To mark two decades of artistic creation, passion, and cultural commitment, the troupe invites the public to a grand festive evening in Vendat.
L’événement Pièce de théâtre Ceux qui errent ne se trompent pas Vendat a été mis à jour le 2026-07-17 par Vichy Destinations