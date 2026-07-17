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AGENDA · Vendat

Pièce de théâtre Ceux qui errent ne se trompent pas Salle polyvalente Salle Claude Auroyer Vendat

samedi 8 août 2026 · Salle polyvalente Salle Claude Auroyer · Vendat

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Salle polyvalente Salle Claude Auroyer
Adresse
Rue de Saint-Rémy
Ville
03110 Vendat
Département
Allier
Tarif

Vendat

Pièce de théâtre Ceux qui errent ne se trompent pas

Salle polyvalente Salle Claude Auroyer Rue de Saint-Rémy Vendat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :
2026-08-08

20 ans après sa création, la Compagnie Pattafyx célébrera un anniversaire pas comme les autres. Pour marquer deux décennies de création artistique, de passion et d’engagement culturel, la troupe invite le public à une grande soirée festive à Vendat.
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Salle polyvalente Salle Claude Auroyer Rue de Saint-Rémy Vendat 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 72 71 43  pattafyx@gmail.com

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English :

Twenty years after its founding, the Pattafyx Company will celebrate an anniversary unlike any other. To mark two decades of artistic creation, passion, and cultural commitment, the troupe invites the public to a grand festive evening in Vendat.

L’événement Pièce de théâtre Ceux qui errent ne se trompent pas Vendat a été mis à jour le 2026-07-17 par Vichy Destinations