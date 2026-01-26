Pièce de théatre ‘Chasse en enfer’ Salle des Fêtes Bruyères

Pièce de théatre ‘Chasse en enfer’

Salle des Fêtes 2 place Jean jaurès Bruyères Vosges

Début : 2026-02-20 20:30:00

Fin : 2026-02-28

2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01

Les Joyeux Drilles vous présentent Chasse en enfer , une comédie pleine d’humour en 3 actes de Charles ISTACE.

Deux chasseurs viennent pratiquer leur sport favori dans les Ardennes. A cette fin, ils ont loué une chambre d’hôtes au Clos des Cerfs, vieille ferme partiellement aménagée. Les deux compères ne se doutent pas que deux femmes appartenant au Front de Libération des Animaux logent au même endroit. Leur mission contrecarrer par tous les moyens l’action des chasseurs. Une autre chambre est déjà occupée par des Anglaises excentriques, amoureuses de la nature et de la langue française, qui se trouvent, bien malgré elles, mêlées à plusieurs quiproquos rocambolesques.Tout public

Salle des Fêtes 2 place Jean jaurès Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 52 49 85

English :

Les Joyeux Drilles present Chasse en enfer , a humorous comedy in 3 acts by Charles ISTACE.

Two hunters come to practice their favorite sport in the Ardennes. To this end, they have rented a guest room at Clos des Cerfs, an old farmhouse that has been partially converted. Little do they know that two women belonging to the Front de Libération des Animaux (Animal Liberation Front) are staying at the same place. Their mission: to thwart the hunters by any means necessary. Another room is already occupied by some eccentric Englishwomen, lovers of nature and the French language, who find themselves, in spite of themselves, embroiled in a number of bizarre misunderstandings.

