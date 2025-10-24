Pièce de théâtre chez Marianne , « Mauvais Timing » Chez Marianne Paimpol
Pièce de théâtre chez Marianne , « Mauvais Timing » Chez Marianne Paimpol vendredi 24 octobre 2025.
Pièce de théâtre chez Marianne , « Mauvais Timing »
Chez Marianne 13 Rue de l’Église Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-24 21:00:00
fin : 2025-10-24
2025-10-24
Comédie de Christian Goudébranche et Muriel Roger. Restauration sur place à partir de 19 h. .
Chez Marianne 13 Rue de l'Église Paimpol 22500 Côtes-d'Armor Bretagne
