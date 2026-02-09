Pièce de théâtre comédie  séjour en or ….dur Charolles

Pièce de théâtre comédie séjour en or ….dur

Salle des remparts Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Découvrez la montagne comme vous ne l’avez jamais vue ! Un séjour en or, durant lequel vous partagerez un chalet avec des familles, des couples, des amis ! Une seule contrainte vous est demandée sortir les poubelles ! Pour un prix défiant toute concurrence ! Si vous êtes intéressé, contactez Mme Obscure, elle se fera le plaisir de vous accueillir avec Millie sa femme de ménage !

Cette annonce a au moins plu à la famille Auvert qui va pouvoir se détendre et rencontrer notre duo de jumelles ainsi que notre couple mythique !

Un cocktail explosif, qui ne manquera pas de jeux de mots, situations cocasses, et de drôles de personnalités !

(Enfin… méfiez vous des apparences….) .

Salle des remparts Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 13 46 89 celine.savre.bonnot@gmail.com

