Pièce de théâtre Comme chien et chat Villeneuve-sur-Lot

Pièce de théâtre Comme chien et chat
Salle des consuls Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
La troupe Et pourquoi pas vous présente sa nouvelle pièce en huit clos humoristique Comme chien et chat .
La soirée est en faveur de l’association Lola & cie .
Salle des consuls Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 58 56 92 lolacie47@gmail.com
