Pièce de théâtre Salle polyvalente Cosnes-et-Romain

Salle polyvalente 60 rue du Dauphiné Cosnes-et-Romain Meurthe-et-Moselle
Samedi 2026-03-14 20:30:00
Pièce de théâtre Poker pour l’Australie (comédie burlesque en trois actes) interprétée par la troupe des Am’Acteurs de Longuyon.
Le tarif comprend une entrée et une pâtisserie.Tout public
Salle polyvalente 60 rue du Dauphiné Cosnes-et-Romain 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 32 34 79 77
Play Poker pour l’Australie (burlesque comedy in three acts) performed by the Am’Acteurs troupe from Longuyon.
Price includes admission and a pastry.
