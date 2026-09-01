Informations pratiques

Rivarennes

Pièce de théâtre courrier du coeur

Rivarennes Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Pièce de théâtre courrier du coeur. Mieux vaut être belle et rebelle que moche et re-moche !

Venez assister à une représentation de théâtre avec Isabelle Destombes et Annes Trémolières. Un spectacle subtilement engagé… La belle histoire de l’image de la Femme, entre consternation et éclats de rire . .

Rivarennes 36800 Indre Centre-Val de Loire tremolieres.anne@club-internet.fr

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English :

Play: Advice Column. Better to be beautiful and rebellious than ugly and even uglier !

L’événement Pièce de théâtre courrier du coeur Rivarennes a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne