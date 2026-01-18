Pièce de théâtre de Jaime Salom, l’Autre William salle des fêtes Sanilhac

Pièce de théâtre de Jaime Salom, l’Autre William

salle des fêtes le bourg Sanilhac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

La compagnie Coup de Théâtre de Périgueux présente L’Autre William , une pièce de Jaime Salom, mise en scène par Roland Escalmel.

Cette œuvre mêlant comédie et tragédie, aborde une énigme littéraire traitée avec érudition et humour.

Shakespeare William, acteur de son état, a-t-il écrit l’œuvre immortelle qu’on connaît ou y a-t-il un autre William ? Sir William Stanley, par exemple, qui s’adonnait à l’écriture dramatique. Harcelé par sa veuve de belle-sœur qui le hait et par sa femme qui le trompe, William a besoin de Shakespeare l’acteur pour jouer ses pièces. Quant à Mary la jeune servante, elle a besoin des deux et même d’un troisième, Costrand le valet fidèle de William.

salle des fêtes le bourg Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 11 93 78 rolandescalmel@wanadoo.fr

English : Pièce de théâtre de Jaime Salom, l’Autre William

Périgueux’s Coup de Théâtre company presents L’Autre William , a play by Jaime Salom, directed by Roland Escalmel.

A blend of comedy and tragedy, this work tackles a literary enigma with erudition and humor.

