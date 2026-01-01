Pièce de théâtre Der Schlappensammler

Schorbach Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

C’est reparti pour une nouvelle saison.

Après 4 mois de répétitions et forte de vos rires de l’an passé, la Troupe de Théâtre de Volmunster remontera sur scène dès le mois de janvier avec une nouvelle pièce intitulée ‘’ der Schlappensammler’’. Pièce comique en patois, en trois actes écrite par Alphonse Glock, elle traitera cette année d’un pan de la vie d’Emil, retraité Sncf et grand collectionneur de chaussures .. gauches.

Emil qui n’a pas sa langue dans sa poche, habite avec sa sœur Héléna, qui gère la maison de main de maître, avec autorité. Les déboires des deux protagonistes les amèneront à rencontrer différents personnages au caractère également bien affirmé ; Ils verront ainsi défiler tout le corps médical, du docteur à la masseuse, sans oublier une gitane, des voisins et un agent immobilier.

Vous vous en doutez, cela ne sera pas aussi simple qu’il y parait et les quiproquos seront nombreux.

Pour connaître la fin de l’histoire, il faudra venir voir la troupe sur scène dès janvier 2026. Ils vous espèrent nombreux !

Renseignements et réservations auprès de Antoine Kirsch ( 03.87.96.75.25 ou 06.43.18.47.28), Tabac Corinne à Volmunster (03.87.96.72.46), Alexandre Seibert Fleuriste à Rohrbach les Bitche (03.87.02.07.60).Tout public

12 .

Schorbach 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 96 75 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Here we go again for a new season.

After 4 months of rehearsals, and building on last year?s laughter, the Troupe de Théâtre de Volmunster will be back on stage in January with a new play entitled ?? der Schlappensammler? Written by Alphonse Glock, this three-act comic play in dialect will this year focus on the life of Emil, a retired SNCF train driver and great collector of … left-handed shoes.

An outspoken man, Emil lives with his sister Héléna, who runs the house with authority. As the two protagonists go through their trials and tribulations, they come into contact with a variety of equally strong-willed characters, from doctors and masseuses to gypsies, neighbors and a real estate agent.

As you’d expect, it won’t be as simple as it seems, and there will be plenty of misunderstandings.

To find out how it all ends, come and see the troupe on stage in January 2026. They hope to see many of you there!

Information and reservations from Antoine Kirsch ( 03.87.96.75.25 or 06.43.18.47.28), Tabac Corinne in Volmunster (03.87.96.72.46), Alexandre Seibert Fleuriste in Rohrbach les Bitche (03.87.02.07.60).

L’événement Pièce de théâtre Der Schlappensammler Schorbach a été mis à jour le 2026-01-08 par OT DU PAYS DE BITCHE