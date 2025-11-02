Piece de Théâtre « Dernier Tour De Piste » au profit de l’association « Le Poing Levé De MORGANE » Chauffailles
Piece de Théâtre « Dernier Tour De Piste » au profit de l’association « Le Poing Levé De MORGANE » Chauffailles dimanche 2 novembre 2025.
Piece de Théâtre « Dernier Tour De Piste » au profit de l’association « Le Poing Levé De MORGANE »
Espace Culturel du Brionnais de Chauffailles Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 15:00:00
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Dernier Tour De Piste est une pièce de théâtre de Jean FRANCO
S’il y a bien une maison de retraite où on ne s’ennuie pas, c’est bien aux bleuets !
Les pensionnaires, tous d’anciens acteurs, passent leurs journées à se chamailler et à jouer des mauvais tours à leurs tenanciers, un couple sans scrupule !
L’arrivée du jeune Joshua, condamné à passer 15 jours en TIG pour une histoire de vitrine cassée, va les entraîner dans une mise en scène …. pas tout à fait contrôlée.
Dernier Tour de Piste, c’est 2 heures de rire et de surprises.
Pour cette pièce, Anne-Marie COMTE BESSE a eu la joie de mettre en scène ses vieux amis « la Parodienne » (des jeunes aussi) à l’occasion des 80 ans de la troupe .
Espace Culturel du Brionnais de Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 16 35 galp.paray@gmail.com
English : Piece de Théâtre « Dernier Tour De Piste » au profit de l’association « Le Poing Levé De MORGANE »
German : Piece de Théâtre « Dernier Tour De Piste » au profit de l’association « Le Poing Levé De MORGANE »
Italiano :
Espanol :
L’événement Piece de Théâtre « Dernier Tour De Piste » au profit de l’association « Le Poing Levé De MORGANE » Chauffailles a été mis à jour le 2025-09-12 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais