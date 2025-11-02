Piece de Théâtre « Dernier Tour De Piste » au profit de l’association « Le Poing Levé De MORGANE » Chauffailles

Espace Culturel du Brionnais de Chauffailles Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-11-02 15:00:00

fin : 2025-11-02

2025-11-02

Dernier Tour De Piste est une pièce de théâtre de Jean FRANCO

S’il y a bien une maison de retraite où on ne s’ennuie pas, c’est bien aux bleuets !

Les pensionnaires, tous d’anciens acteurs, passent leurs journées à se chamailler et à jouer des mauvais tours à leurs tenanciers, un couple sans scrupule !

L’arrivée du jeune Joshua, condamné à passer 15 jours en TIG pour une histoire de vitrine cassée, va les entraîner dans une mise en scène …. pas tout à fait contrôlée.

Dernier Tour de Piste, c’est 2 heures de rire et de surprises.

Pour cette pièce, Anne-Marie COMTE BESSE a eu la joie de mettre en scène ses vieux amis « la Parodienne » (des jeunes aussi) à l’occasion des 80 ans de la troupe .

Espace Culturel du Brionnais de Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 16 35 galp.paray@gmail.com

