Pièce de théâtre 'Dernier Tour De Piste' Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial

Théâtre Sauvageot 28 avenue Charles De Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Début : 2025-11-08 20:45:00

2025-11-08 2025-11-09 2025-11-15 2025-11-16

S’il y a bien une maison de retraite où on ne s’ennuie pas, c’est bien aux bleuets ! Les pensionnaires, tous d’anciens acteurs, passent leurs journées à se chamailler et à jouer des mauvais tours à leurs tenanciers, un couple sans scrupules ! L’arrivée du jeune Joshua, condamné à passer 15 jours en TIG pour une histoire de vitrine cassée, va les entrainer dans une mise en scène… pas tout à fait contrôlée. Dernier Tour De Piste c’est 2 heures de rire et de surprises

Pour cette pièce, Anne-Marie COMTE BESSE a eu la joie de mettre en scène ses vieux amis de La Parodienne (ainsi que quelques jeunes) à l’occasion des 80 ans de La troupe. .

Théâtre Sauvageot 28 avenue Charles De Gaulle Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 galp.paray@gmail.com

