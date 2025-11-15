Pièce de théâtre Dessous de table Salle des fêtes Montboucher-sur-Jabron

Pièce de théâtre Dessous de table

Salle des fêtes Rue fortuné Jacquier Montboucher-sur-Jabron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

La compagnie Tous en Scène vous propose la pièce de théâtre Dessous de table qui promets de vous faire passer un agréable moment !

tousenscene26@gmail.com

English :

The Tous en Scène company offers you the play Dessous de table which promises to make you spend a pleasant moment!

German :

Die Theatergruppe Tous en Scène bietet Ihnen das Theaterstück Dessous de table an, das verspricht, Ihnen einen angenehmen Moment zu bereiten!

Italiano :

La compagnia Tous en Scène vi presenta lo spettacolo Dessous de table , che promette di farvi divertire!

Espanol :

La compañía Tous en Scène le trae la obra Dessous de table , ¡que promete hacerle pasar un buen rato!

