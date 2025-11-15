Pièce de théâtre Dessous de table Salle des fêtes Montboucher-sur-Jabron
Pièce de théâtre Dessous de table Salle des fêtes Montboucher-sur-Jabron samedi 15 novembre 2025.
Pièce de théâtre Dessous de table
Salle des fêtes Rue fortuné Jacquier Montboucher-sur-Jabron Drôme
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
La compagnie Tous en Scène vous propose la pièce de théâtre Dessous de table qui promets de vous faire passer un agréable moment !
tousenscene26@gmail.com
English :
The Tous en Scène company offers you the play Dessous de table which promises to make you spend a pleasant moment!
German :
Die Theatergruppe Tous en Scène bietet Ihnen das Theaterstück Dessous de table an, das verspricht, Ihnen einen angenehmen Moment zu bereiten!
Italiano :
La compagnia Tous en Scène vi presenta lo spettacolo Dessous de table , che promette di farvi divertire!
Espanol :
La compañía Tous en Scène le trae la obra Dessous de table , ¡que promete hacerle pasar un buen rato!
