Pièce de théâtre Diatribe d’amour contre un homme assis Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

18 Rue Etienne Lacavalerie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 13 EUR

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Le Patio des Arts vous invite à venir voir la pièce de théâtre Diatribe d’amour contre un homme assis de Gabriel Garcia Marquez inaugurée en Avignon cet été.

On retrouve dans ce monologue, cette nouvelle théâtralisée, tous les thèmes de l’oeuvre de G. Garcia Marquez. Le regard de l’auteur sur la civilisation humaine se veut tour à tour ironique, désabusé, méditatif. Il y peint un tableau à l’acide des classes dominantes. .

English :

Le Patio des Arts invites you to come and see the play Diatribe d’amour contre un homme assis by Gabriel Garcia Marquez, which opened in Avignon this summer.

This monologue, a theatrical short story, reflects all the themes of Gabriel Garcia Marquez’s work

German :

Der Patio des Arts lädt Sie ein, das Theaterstück Diatribe d’amour contre un homme assis von Gabriel Garcia Marquez zu sehen, das diesen Sommer in Avignon eröffnet wurde.

In diesem Monolog, dieser theatralisierten Kurzgeschichte, finden sich alle Themen aus dem Werk G

Italiano :

Le Patio des Arts vi invita a venire a vedere lo spettacolo Diatribe d’amour contre un homme assis di Gabriel Garcia Marquez, che è stato inaugurato ad Avignone quest’estate.

Questo monologo, questo racconto drammatizzato, contiene tutti i temi dell’opera di Gabriel Garcia Marquez

Espanol :

Le Patio des Arts le invita a venir a ver la obra Diatriba de amor contra un hombre asalariado , de Gabriel García Márquez, estrenada en Aviñón este verano.

Este monólogo, este cuento corto dramatizado, contiene todos los temas de la obra de Gabriel García Márquez

