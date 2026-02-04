Pièce de théâtre Double Je Vittel

Pièce de théâtre Double Je

223 rue de Metz Vittel Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Dans le cadre des Scènes du coeur

Le théâtre du Chromosome de Neufchâteau présente la pièce Double Je

Entrée Participation libre au chapeau permettant de soutenir l’association Le Courageux Combat d’Antoine

Une pièce de Béatrice HERSCHRITT

avec Aude BEJIN, Geoffrey ROUSSEL, Catherine DELACRE, Florent BENNI, Claude VALENTE, Maryse POIRSON, Cédric LACOMBLEZ

Mise en scène par Étienne GUILLOT, décors de François MOUGENOT

Tél. 03 29 08 16 59

Courriel animations@ville-vittel.frTout public

223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est

English :

As part of the Scènes du coeur series

Neufchâteau’s Théâtre du Chromosome presents the play Double Je

Admission: Free participation au chapeau to support the association Le Courageux Combat d’Antoine

A play by Béatrice HERSCHRITT

with Aude BEJIN, Geoffrey ROUSSEL, Catherine DELACRE, Florent BENNI, Claude VALENTE, Maryse POIRSON, Cédric LACOMBLEZ

Directed by Étienne GUILLOT, sets by François MOUGENOT

Information

Tel. 03 29 08 16 59

E-mail: animations@ville-vittel.fr

