Pièce de théâtre Double Je Vittel

Dans le cadre des Scènes du coeur
Le théâtre du Chromosome de Neufchâteau présente la pièce Double Je
Entrée Participation libre au chapeau permettant de soutenir l’association Le Courageux Combat d’Antoine
Une pièce de Béatrice HERSCHRITT
avec Aude BEJIN, Geoffrey ROUSSEL, Catherine DELACRE, Florent BENNI, Claude VALENTE, Maryse POIRSON, Cédric LACOMBLEZ
Mise en scène par Étienne GUILLOT, décors de François MOUGENOT
Infos
Tél. 03 29 08 16 59
Courriel animations@ville-vittel.frTout public
223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 00 15
English :
As part of the Scènes du coeur series
Neufchâteau’s Théâtre du Chromosome presents the play Double Je
Admission: Free participation au chapeau to support the association Le Courageux Combat d’Antoine
A play by Béatrice HERSCHRITT
with Aude BEJIN, Geoffrey ROUSSEL, Catherine DELACRE, Florent BENNI, Claude VALENTE, Maryse POIRSON, Cédric LACOMBLEZ
Directed by Étienne GUILLOT, sets by François MOUGENOT
Information
Tel. 03 29 08 16 59
E-mail: animations@ville-vittel.fr
