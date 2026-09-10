Pièce de théâtre DOUZE La Citadelle Le Château-d’Oléron

Informations pratiques

Le Château-d’Oléron

Pièce de théâtre DOUZE

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

Gratuit pour les moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:30:00

fin : 2026-11-19 22:30:00

Date(s) :

2026-11-19

La pièce est une fiction inspirée d’un féminicide commis en février 2016 sur l’île d’Oléron, et écrite à l’écoute de la mère de la victime. Artistes venus en résidence de création du 24 au 31/08/2026 à l’Arsenal – Citadelle.

.

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The play is a work of fiction inspired by a femicide committed in February 2016 on the island of Oléron, and was written whilethe victim’s mother. Artists participating in a creative residency from August 24–31, 2026, at the Arsenal – Citadelle.

L’événement Pièce de théâtre DOUZE Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes