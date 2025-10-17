Pièce de théâtre Drôle de Genre Sarrebourg

Pièce de théâtre Drôle de Genre Sarrebourg vendredi 17 octobre 2025.

Pièce de théâtre Drôle de Genre

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17 23:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Carla et François, couple parisien très en vue, voient leur vie basculer après trente ans. Un courrier et l’arrivée de leur fille adoptive provoquent un imbroglio inouï ! Comédie proposée par Les Tréteaux de Sarrebourg, conseillée à partir de 12 ans. La salle est accessible aux PMR.

Réservation ouverte sur internet. Billetterie sur place 30 min avant le spectacle, dans la limite des places disponibles.Tout public

4 .

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 83 19 31 98

English :

Carla and François, a high-profile Parisian couple, find their lives turned upside down after thirty years. A letter and the arrival of their adopted daughter cause an unprecedented imbroglio! Comedy presented by Les Tréteaux de Sarrebourg, recommended for ages 12 and up. The theater is accessible to wheelchair users.

Online booking available. Tickets sold on site 30 min before showtime, subject to availability.

German :

Carla und François, ein prominentes Pariser Ehepaar, erleben nach dreißig Jahren eine Wende in ihrem Leben. Ein Brief und die Ankunft ihrer Adoptivtochter führen zu einer unerhörten Verwirrung! Diese Komödie wird von Les Tréteaux de Sarrebourg angeboten und wird ab 12 Jahren empfohlen. Der Saal ist für Behinderte zugänglich.

Reservierungen sind im Internet möglich. Kartenverkauf vor Ort 30 min vor der Vorstellung, solange Plätze verfügbar sind.

Italiano :

Carla e François, una coppia parigina di alto profilo, dopo trent’anni si ritrovano con la vita stravolta. Una lettera e l’arrivo della figlia adottiva provocano un incredibile imbroglio! Commedia di Les Tréteaux de Sarrebourg, consigliata a partire dai 12 anni. Il teatro è accessibile alle PRM.

È possibile prenotare online. Biglietti in vendita sul posto 30 minuti prima dello spettacolo, fino a esaurimento.

Espanol :

Carla y François, una pareja parisina de alto standing, encuentran sus vidas patas arriba después de treinta años. Una carta y la llegada de su hija adoptiva provocan un increíble embrollo Comedia de Les Tréteaux de Sarrebourg, recomendada a partir de 12 años. El teatro es accesible para PMR.

Reserva en línea. Venta de entradas in situ 30 minutos antes del espectáculo, según disponibilidad.

L’événement Pièce de théâtre Drôle de Genre Sarrebourg a été mis à jour le 2025-08-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG