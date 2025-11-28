Pièce de théâtre Drôle de genre Sarrebourg

Pièce de théâtre Drôle de genre Sarrebourg vendredi 28 novembre 2025.

Pièce de théâtre Drôle de genre

Centre socio-culturel Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Samedi Samedi 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-12-20 23:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-12-19 2025-12-20

Carla et François, couple parisien très en vue, voient leur vie basculer après trente ans. Un courrier et l’arrivée de leur fille adoptive provoquent un imbroglio inouï ! Comédie de Jade-Rose Parker, proposée par Les Tréteaux de Sarrebourg et mise en scène par Joëlle Thuot. Elle est conseillée à partir de 12 ans. La salle est accessible aux PMR. Payant. Prévente à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou par internet. Les places ne sont ni remboursables, ni échangeables.Tout public

English :

Carla and François, a high-profile Parisian couple, find their lives turned upside down after thirty years. A letter and the arrival of their adopted daughter cause an unprecedented imbroglio! Comedy by Jade-Rose Parker, presented by Les Tréteaux de Sarrebourg and directed by Joëlle Thuot. Recommended for ages 12 and up. The theater is accessible to wheelchair users. Paying tickets. Pre-sale at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Tickets are non-refundable and non-exchangeable.

German :

Carla und François, ein prominentes Pariser Ehepaar, erleben nach dreißig Jahren eine Wende in ihrem Leben. Ein Brief und die Ankunft ihrer Adoptivtochter führen zu einer unerhörten Verwirrung! Komödie von Jade-Rose Parker, vorgeschlagen von Les Tréteaux de Sarrebourg und inszeniert von Joëlle Thuot. Sie wird ab 12 Jahren empfohlen. Der Saal ist für Behinderte zugänglich. Die Veranstaltung ist kostenpflichtig. Vorverkauf bei der Touristeninformation Sarrebourg Moselle Sud oder im Internet. Die Plätze werden nicht zurückerstattet und können nicht umgetauscht werden.

Italiano :

Carla e François, una coppia parigina di alto profilo, dopo trent’anni si ritrovano con la vita stravolta. Una lettera e l’arrivo della loro figlia adottiva provocano un imbroglio senza precedenti! Una commedia di Jade-Rose Parker, presentata da Les Tréteaux de Sarrebourg e diretta da Joëlle Thuot. Consigliato a partire dai 12 anni. Il teatro è accessibile alle persone in sedia a rotelle. Ingresso a pagamento. Prevendita presso l’ufficio turistico di Sarrebourg Moselle Sud o online. I biglietti non sono rimborsabili e non sono sostituibili.

Espanol :

Carla y François, una pareja parisina de alto nivel, ven cómo sus vidas dan un vuelco después de treinta años. Una carta y la llegada de su hija adoptiva provocan un embrollo sin precedentes Una comedia de Jade-Rose Parker, presentada por Les Tréteaux de Sarrebourg y dirigida por Joëlle Thuot. Recomendada a partir de 12 años. Teatro accesible en silla de ruedas. Entrada gratuita. Venta anticipada en la oficina de turismo de Sarrebourg Moselle Sud o en línea. Las entradas no son reembolsables ni canjeables.

