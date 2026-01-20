Pièce de théâtre Du sang dans le potage Argentré-du-Plessis

Pièce de théâtre Du sang dans le potage

Allée du Plessis Sévigné Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-24 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-03

Cette année, Les Comédiens du soir d’Argentré-du-Plessis vous propose la pièce Du sang dans le potage , une comédie policière de George Contamin!

Laissez-vous, emporter par cette comédie haletante où les personnages hauts en couleurs ne manquent pas d’humour et d’autodérision.

Réservation en ligne sur Hello Asso ou par téléphone au 06 46 23 10 29 .

+33 6 46 23 10 29

