Pièce de théâtre D’un pinceau à l’autre Espace culturel Camblanes-et-Meynac

Pièce de théâtre D’un pinceau à l’autre

Espace culturel Avenue Guy Trupin Camblanes-et-Meynac Gironde

Tout le monde connait le tableau de Paul Cézanne, les joueurs de cartes. Deux hommes, peut être deus amis, sont en train de faire une belote, à moins que ce soit une manille ou un rami. Car en réalité on n’en sait rien. Mais rien ne vous empêche d’imaginer la scène et de la faire vivre. Ce spectacle est un voyage théâtral drôle, émouvant et poétique à travers trente chef-d’œuvre de la peinture. .

Espace culturel Avenue Guy Trupin Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 16 90 mairie@camblanes-et-meynac.fr

