Pièce de théâtre Effondrements Chargé

Venez assister le dimanche 28 septembre 2025, à la salle des fêtes de Chargé, à une représentation de la pièce « Effondrements » de la troupe RestonScène!
Une pièce de et mise en scène par Gaëlle Chalude.
Réservations au 06 24 08 53 83.
Tarif au chapeau. .
Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 24 08 53 83
English :
Join RestonScène on Sunday, September 28, 2025 for a performance of « Effondrements »!
German :
Erleben Sie am Sonntag, dem 28. September 2025, eine Aufführung des Stücks « Effondrementes » der Theatergruppe RestonScène!
Italiano :
Venite a vedere lo spettacolo « Effondrements » di RestonScène domenica 28 settembre 2025!
Espanol :
Venga a ver la obra « Effondrements » de RestonScène el domingo 28 de septiembre de 2025
