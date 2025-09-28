Pièce de théâtre Effondrements Chargé

Venez assister le dimanche 28 septembre 2025, à la salle des fêtes de Chargé, à une représentation de la pièce « Effondrements » de la troupe RestonScène!

Une pièce de et mise en scène par Gaëlle Chalude.

Réservations au 06 24 08 53 83.

Tarif au chapeau. .

Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 24 08 53 83

English :

Join RestonScène on Sunday, September 28, 2025 for a performance of « Effondrements »!

German :

Erleben Sie am Sonntag, dem 28. September 2025, eine Aufführung des Stücks « Effondrementes » der Theatergruppe RestonScène!

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo « Effondrements » di RestonScène domenica 28 settembre 2025!

Espanol :

Venga a ver la obra « Effondrements » de RestonScène el domingo 28 de septiembre de 2025

