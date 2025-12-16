Pièce de théâtre : Elles sont au service Bibliothèque Oscar Wilde Paris

Elles sont au service de Fabienne Sviatly

Mise en scène et interprétation : Anne Marenco et Stéphanie Rongeot

Une pièce où des femmes au travail, infirmières, institutrices, femmes de ménage, prostituées … triment du petit matin à une heure très avancée de la nuit. Fragments de vie de celles qui sont « au service », comme des instantanés cadre serré soul l’œil d’une poète qui ne juge pas et restitue à chacune sa dignité. Sens du détail et langage des corps, chorégraphie des gestes, aucun pathos. Ça râle parfois, ça lutte, ça proteste, ça ne baisse pas les bras.

Fabienne Sviatly

Poète, nouvelliste et romancière, elle est l’autrice d’une œuvre qui scrute le quotidien, interroge les frontières de langues et de classes, elle donne la parole aux êtres qui en sont privés.

Elles sont au service est publié aux Éditions Bruno Doucey

La bibliothèque Oscar Wilde vous invite à venir voir la pièce de théâtre « Elles sont au service »

Le samedi 17 janvier 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-17T17:00:00+01:00

fin : 2026-01-17T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-17T16:00:00+02:00_2026-01-17T17:00:00+02:00

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris

+33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde