Pièce de théâtre en basque « Bigarrenez Aresti etorkizunaren aurrean » – Cambo-les-Bains, 24 mai 2025

Pyrénées-Atlantiques

Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-05-24 18:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Pièce de théâtre en hommage au poète Gabriel Arestiri, originaire de Bilbao.

Cette année marque le 50e anniversaire de la mort du poète bilbotar Gabriel Aresti. Celui qui avait affirmé qu’il prendrait toujours le parti de l’humain, qui proclamait que la poésie est un marteau, qui avait juré rester basque et marxiste jusqu’à sa mort. Mais qui était vraiment Gabriel Aresti ? Connaissons-nous réellement sa personnalité et sa pensée ? Il s’est constamment positionné, mais quelle position a-t-il adoptée ?

Cette œuvre met en scène la figure de Gabriel Aresti, en s’appuyant sur sa vie et son œuvre. Non pas dans une perspective tournée vers le passé, mais en plaçant Aresti face à l’avenir. Il ne s’agit pas de lui rendre hommage par le biais de la mémoire, mais de montrer qu’Aresti a encore quelque chose à nous dire aujourd’hui et pour demain.

En basque uniquement. .

Salle AIEC 6 Square Albeniz

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine harremanak@ekida.eus

