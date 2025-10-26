PIECE DE THEATRE EN OCCITAN FOYER RURAL Grenade

Plongez dans l’humour et la culture occitane avec une représentation haute en couleurs ! La Comèdia Occitana Tolzana présente Embrolhs a la Palanca , une pièce pleine de rebondissements, de quiproquos et de bonne humeur.

Jouée en occitan et surtitrée en français pour que chacun puisse savourer chaque réplique. Pour le rire et le meilleur, ce spectacle promet un moment convivial et authentique, mêlant traditions régionales et humour universel. Que vous soyez passionné de culture occitane ou simple curieux, cette comédie accessible à tous saura vous faire passer un après-midi inoubliable.

Une belle occasion de (re)découvrir la langue et le théâtre occitan dans une ambiance joyeuse et populaire. Venez rire, partager et vibrer au rythme du sud-ouest ! 0 .

