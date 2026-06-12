PIÈCE DE THÉÂTRE ENFIN ! Avène

Avène

PIÈCE DE THÉÂTRE ENFIN !

Place devant l’église Avène Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

FETE DE L’EAU ET DE LA NATURE

Du 28 au 30 juillet 2026

Trois jours de spectacles vivants, de concerts, de manifestations vous attendent tous, petits et grands, au bord de l’eau. D’autres animations seront organisées en journée, restauration, buvette… Consultez le programme complet sur www.GrandOrb.fr

Mardi 28 Juillet à Lunas les châteaux

RDV au centre du village devant l’église

FETE DE L’EAU ET DE LA NATURE

Évènements gratuits et en extérieur

Du 28 au 30 juillet 2026

Trois jours de spectacles vivants, de concerts, de manifestations vous attendent tous, petits et grands, au bord de l’eau. D’autres animations seront organisées en journée, restauration, buvette… Consultez le programme complet sur www.GrandOrb.fr

Mardi 28 Juillet à Lunas les châteaux

RDV au centre du village devant l’église

9h 17h Concours des peintres dans la rue

17h30 Balade patrimoine/ géologie (sur inscription)

Nombreuses autres animations tout au long de la journée. Voir le programme complet.

20h Pièce de théâtre ENFIN !

Une fable écologique d’anticipation

Face aux premières coupures d’électricité fin 2028, Ana, alors adolescente, refuse d’être une victime passive du changement. C’est l signal d’un engagement radical et joyeux.

Aujourd’hui, 27 mars 2049, Ana va vous faire tester l’énergie du changement.

Enfin! est une fiction politique et une célébration où le récit de l’effondrement bascule en élan créateur.

Un spectacle visuel et accessible qui invite petits et grands à partager un moment collectif en plein air.

Mercredi 29 Juillet à Avène

RDV sur la place du marché

9h 17h Concours des peintres dans la rue

17h30 Visite du moulin à Tan de la Salesse avec Karyn Orengo (sur inscription)

Nombreuses autres animations tout au long de la journée. Voir le programme complet.

18h Concert lyrique

Retrouvez quelques uns des solistes des Valses de Vienne et de à la Jamaïque présentées dans le cadre du festival lyrique de Lamalou les bains, dans un contexte lyrique inoubliable.

20h Concert Le Fil Bleu

Chansons Folk Indé Duo

Artisan charbonnier aux textes humanistes et poétiques, inspiré par les paysages traversés par les rivières, Baptiste Dupré explore les liens entre mémoire, territoire et eau.

Le Fil Bleu est une création musicales poétique et sensible nourrie d’intime et d’universel.

Jeudi 30 Juillet à Ceilhes et Rocozels

RDV au plan d’eau Le Bouloc

9h 17h Concours des peintres dans la rue

15h 20h Activités d’eau sur le plan d’eau le Bouloc

17h30 Balade patrimoine/ géologie (sur inscription)

Nombreuses autres animations tout au long de la journée. Voir le programme complet.

20h 30 Spectacle DILO

Quelque part en Guyanne, sur une petite barge d’orpaillage, deux hommes.

Ils se connaissent peu et de leurs échanges émerge un texte poétique, appuyé par une composition musicale électro-jazz gorgée de sons aquatiques.

Assis sur la berge et munis de casques audio, le public se laisse embarquer au coeur de la forêt tropicale.

Il entre progressivement dans le délire halluciné de deux hommes qui attendent, isolés dans une immensité d’eau, dévoilant des bribes de leur vécu dans ce bout d’Amazonie.

150 casques maxi Réservation conseillée au 04 67 95 70 91 .

Place devant l’église Avène 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 95 70 91

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English :

WATER AND NATURE FESTIVAL

July 28–30, 2026

Three days of live performances, concerts, and events await everyone—young and old—by the water. Other activities will be organized during the day, including food and drink stands. Check out the full program at www.GrandOrb.fr

Tuesday, July 28 %E0 Lunas les ch%E2teaux

Meet in the village center—in front of the church

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE ENFIN ! Avène a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB