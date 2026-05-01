Valros

PIÈCE DE THÉÂTRE ENTRÉE, PLAT, DÉCÈS VALROS

Salle EMA Route de Montblanc Valros Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Abeilh’en scène Théâtre et le Foyer Rural de Valros vous présentent Entrée, Plat, Décès , une comédie de Pierre-Marie Dupré. Préparez-vous à vivre une soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur !

Profitez d’une soirée placée sous le signe de l’humour et de la convivialité, avec la comédie Entrée, Plat, Décès de Pierre-Marie Dupré. Laissez-vous transporter par cette pièce pleine de rebondissement, portée par une mise en scène de Chantal Ben Sadoun. Un moment à partager en famille ou entre amis. Fou rire et bonne humeur garantis ! .

Salle EMA Route de Montblanc Valros 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 69 69

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English : PIÈCE DE THÉÂTRE ENTRÉE, PLAT, DÉCÈS VALROS

Abeilh’en scène Théâtre and the Foyer Rural de Valros present Entrée, Plat, Décès , a comedy by Pierre-Marie Dupré. Get ready for an evening of laughter and good humor!

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE ENTRÉE, PLAT, DÉCÈS VALROS Valros a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34