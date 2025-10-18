Pièce de théâtre Et pendant ce temps, Simone veille… Salle des fêtes du bourg Salles

Pièce de théâtre Et pendant ce temps, Simone veille… Salle des fêtes du bourg Salles samedi 18 octobre 2025.

Pièce de théâtre Et pendant ce temps, Simone veille…

Salle des fêtes du bourg Place du Champ de Foire Salles Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

DU BRUIT EN COULISSES

Une traversée joyeuse et pleine d’humour à travers les grands moments de la lutte pour les droits des femmes. Un regard à la fois mordant et tendre qui nous fait sourire, réfléchir…et mesurer le chemin parcouru. Un spectacle pétillant, impertinent et…. sans doute peut-être encore et toujours un peu nécessaire

06 31 90 55 67 .

Salle des fêtes du bourg Place du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 90 55 67

English : Pièce de théâtre Et pendant ce temps, Simone veille…

German : Pièce de théâtre Et pendant ce temps, Simone veille…

Italiano :

Espanol : Pièce de théâtre Et pendant ce temps, Simone veille…

L’événement Pièce de théâtre Et pendant ce temps, Simone veille… Salles a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Val de l’Eyre