Pièce de théâtre « Expression » Marcilly-en-Villette 28 juin 2025 20:00

Loiret

Pièce de théâtre « Expression » Marcilly-en-Villette Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 20:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

première représentation de la pièce de théâtre « EXPRESSION », le samedi 28 juin 2025 à 20h00, à la salle Chantaloup de Marcilly-en-Villette.

Cette création originale, lancée en septembre 2024 sous la direction de Christian, animateur théâtre, vous transportera dans un univers imaginaire, riche en ém

première représentation de la pièce de théâtre « EXPRESSION », le samedi 28 juin 2025 à 20h00, à la salle Chantaloup de Marcilly-en-Villette.

Cette création originale, lancée en septembre 2024 sous la direction de Christian, animateur théâtre, vous transportera dans un univers imaginaire, riche en émotions et en réflexions. .

Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 53 00

English :

first performance of the play « EXPRESSION », on Saturday June 28, 2025 at 8:00 pm, at the Chantaloup hall in Marcilly-en-Villette.

This original creation, launched in September 2024 under the direction of Christian, a theater animator, will transport you into an imaginary universe, rich in emotion

German :

erste Aufführung des Theaterstücks « EXPRESSION » am Samstag, den 28. Juni 2025, um 20.00 Uhr im Saal Chantaloup in Marcilly-en-Villette.

Diese originelle Kreation, die im September 2024 unter der Leitung von Christian, einem Theateranimator, ins Leben gerufen wurde, wird Sie in ein imaginäres Universum voller Em

Italiano :

prima rappresentazione dello spettacolo « EXPRESSION », sabato 28 giugno 2025 alle ore 20.00, presso il teatro Chantaloup di Marcilly-en-Villette.

Questa creazione originale, lanciata nel settembre 2024 sotto la direzione di Christian, animatore teatrale, vi trasporterà in un universo immaginario, ricco di emozioni, dove potrete scoprire il mondo del teatro

Espanol :

estreno de la obra « EXPRESSION », el sábado 28 de junio de 2025 a las 20.00 horas, en el teatro Chantaloup de Marcilly-en-Villette.

Esta creación original, estrenada en septiembre de 2024 bajo la dirección de Christian, animador teatral, le transportará a un universo imaginario, rico en emociones, donde podrá descubrir el mundo del teatro

L’événement Pièce de théâtre « Expression » Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2025-06-17 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN