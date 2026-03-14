Pièce de théâtre Faites comme chez vous salle polyvalente de Bergouey Bergouey

Pièce de théâtre Faites comme chez vous

salle polyvalente de Bergouey LE BOURG Bergouey Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

FAITES COMME CHEZ VOUS

Dans cette comédie surréaliste et cocasse sur fond d’enquête policière, une famille pour le moins extravagante, dont l’appartement a été pris pour planque par deux flics incompétents, se retrouve au centre d’une affaire de trafic d’art…

LA SCENE ARTHEZIENNE

La pièce FAITES COMME CHEZ VOUS

Cette comédie policière farfelue et déjantée de Bruno Charles LUGAN est mise en scène par Jean-Claude GENIN.

Dans cette comédie surréaliste et cocasse sur fond d’enquête policière, une famille pour le moins extravagante, dont l’appartement a été pris pour planque par deux flics incompétents, se retrouve au centre d’une affaire de trafic d’art…

Tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment de rire et de détente.

Ils seront sept sur scène, 3 actrices et 4 acteurs. .

salle polyvalente de Bergouey LE BOURG Bergouey 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 77 22 29

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English : Pièce de théâtre Faites comme chez vous

MAKE YOURSELF AT HOME

In this surreal comedy set against the backdrop of a police investigation, an extravagant family, whose apartment has been taken as a hideout by two incompetent cops, finds itself at the center of a case of art trafficking…

L’événement Pièce de théâtre Faites comme chez vous Bergouey a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Terres de Chalosse