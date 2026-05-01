Pièce de théâtre Feu! de la compagnie La Levée Argentré-du-Plessis
Pièce de théâtre Feu! de la compagnie La Levée Argentré-du-Plessis mardi 19 mai 2026.
Argentré-du-Plessis
Pièce de théâtre Feu! de la compagnie La Levée
Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Au Centre Culturel d’Argentré-du-Plessis, pièce de théâtre Feu! de la compagnie La Levée le mardi 19 mai à 19h30.
FEU, c’est l’histoire d’un méga incendie.
Par la voix d’une actrice et d’un ensemble de deux musiciens, FEU raconte le destin de 6 êtres confrontés aux flammes pompière, écolier, cerf, pilote suédois de Canadair, grand-mère isolée, laie entourée de ses marcassins….
Autant de peaux endossées, visages et pelages. Autant d’appels et de chants. La voix des incendiés. La voix des secourus. La voix des forêts.
Tout public, durée 1h.
Gratuit, inscription à la médiathèque. .
Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 18 20 13 22
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English :
L’événement Pièce de théâtre Feu! de la compagnie La Levée Argentré-du-Plessis a été mis à jour le 2026-04-22 par OT VITRE
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