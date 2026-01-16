Pièce de théâtre Fiesta

17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Depuis toujours Nono n’a qu’une idée en tête faire une gigantesque fiesta pour ses dix ans. Seulement quand la tempête Marie-Thérèse débarque et fait souffler sur le pays ses bourrasques furieuses, tout est remis en question. Les copains de Nono s’interrogent faut-il braver la bourrasque…

Depuis toujours Nono n’a qu’une idée en tête faire une gigantesque fiesta pour ses dix ans. Seulement quand la tempête Marie-Thérèse débarque et fait souffler sur le pays ses bourrasques furieuses, tout est remis en question. Les copains de Nono s’interrogent faut-il braver la bourrasque mortelle pour célébrer ou s’enfermer à quadruple tours chez soi ? Dix ans, au fond, ça compte vraiment ?

Fiesta est une pièce bouillante et tendre qui célèbre la force de l’amitié, la nécessité d’être ensemble et la rage d’être vivant malgré les tumultes.

Compagnie du Théâtre des Trois Clous (Tours) 5 .

17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 11 80 culture@monts.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A world tour of lullabies. That’s what Mikrokosmos is proposing for the very young.

This musical adventure, specially designed for children aged 3 months to 5 years, will enable them to discover a rich universe of sounds, open to the world around them.

L’événement Pièce de théâtre Fiesta Monts a été mis à jour le 2026-01-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme