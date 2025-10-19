Pièce de théâtre George Dandin ou le Mari confondu Sarrebourg

Pièce de théâtre George Dandin ou le Mari confondu Sarrebourg dimanche 19 octobre 2025.

Pièce de théâtre George Dandin ou le Mari confondu

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-19 17:00:00

fin : 2025-10-19 18:30:00

2025-10-19

Riche paysan, George Dandin a épousé Angélique, fille de nobles désargentés. Celle-ci est courtisée par Clitandre et George tente sans cesse de démontrer à ses beaux parents l’infidélité de sa femme. Pièce de Molière proposée par Le Théâtre d’Y Voir, conseillée à partir de 12 ans. La salle est accessible aux PMR.

Réservation ouverte sur internet. Billetterie sur place 30 min avant le spectacle, dans la limite des places disponibles.Tout public

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 83 19 31 98

English :

George Dandin, a wealthy peasant, has married Angélique, the daughter of penniless nobles. She is being courted by Clitandre, and George is constantly trying to prove his wife’s infidelity to his parents-in-law. Molière’s play by Le Théâtre d’Y Voir, recommended for ages 12 and up. The theater is accessible to wheelchair users.

Reservations can be made online. On-site box office 30 min before showtime, subject to availability.

German :

Der reiche Bauer George Dandin hat Angélique, die Tochter eines verarmten Adligen, geheiratet. Diese wird von Clitandre umworben und George versucht immer wieder, seinen Schwiegereltern die Untreue seiner Frau nachzuweisen. Dieses Stück von Molière wird von Le Théâtre d’Y Voir angeboten und wird ab 12 Jahren empfohlen. Der Saal ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.

Reservierungen sind im Internet möglich. Kartenverkauf vor Ort 30 min vor der Aufführung, solange Plätze verfügbar sind.

Italiano :

George Dandin, un ricco contadino, ha sposato Angélique, figlia di nobili squattrinati. La ragazza è corteggiata da Clitandre e George cerca costantemente di dimostrare ai suoceri che la moglie è infedele. Commedia di Molière, Le Théâtre d’Y Voir, consigliata a partire dai 12 anni. Il teatro è accessibile alle PRM.

È possibile prenotare online. I biglietti possono essere acquistati in loco 30 minuti prima dello spettacolo, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Espanol :

George Dandin, un rico campesino, se ha casado con Angélique, hija de nobles sin dinero. Ella está siendo cortejada por Clitandre, y George está constantemente tratando de mostrar a sus suegros que su esposa le está siendo infiel. Obra de Molière por Le Théâtre d’Y Voir, recomendada a partir de 12 años. El teatro es accesible para PMR.

Reserva en línea. Las entradas pueden adquirirse in situ 30 minutos antes de la representación, según disponibilidad.

