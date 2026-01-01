Pièce de théatre Grosse Audincourt
Tiers Lieu Le 5 Audincourt Doubs
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Sylvie Debras Léa livre un seul en scène percutant et nécessaire, où humour et légèreté éclairent son combat contre la tyrannie du corps idéal et la grossophobie. À travers une poésie sincère, elle transforme l’intime en acte de résistance, offrant un moment à la fois bouleversant et libérateur. Pièce jouée au Festival Off d’Avignon.
https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/piece-de-theatre-grosse .
Tiers Lieu Le 5 Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com
