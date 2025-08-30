Pièce de théatre « Harvey » le Bourg Chanaleilles
Pièce de théatre « Harvey » le Bourg Chanaleilles samedi 30 août 2025.
Pièce de théatre « Harvey »
le Bourg Salle des fêtes Chanaleilles Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-30
2025-08-30
Pièce de théâtre présentée par la Compagnie Grain d’Sel.
le Bourg Salle des fêtes Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Play presented by Compagnie Grain d’Sel.
German :
Theaterstück, das von der Compagnie Grain d’Sel präsentiert wird.
Italiano :
Spettacolo presentato dalla Compagnie Grain d’Sel.
Espanol :
Obra presentada por la Compagnie Grain d’Sel.
L’événement Pièce de théatre « Harvey » Chanaleilles a été mis à jour le 2025-08-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier