Pièce de théâtre Hier est un autre jour Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial
Pièce de théâtre Hier est un autre jour Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial samedi 14 mars 2026.
Pièce de théâtre Hier est un autre jour
Théâtre Sauvageot 28 avenue Charles De Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-14
Informations à venir. .
Théâtre Sauvageot 28 avenue Charles De Gaulle Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92
English : Pièce de théâtre Hier est un autre jour
L’événement Pièce de théâtre Hier est un autre jour Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-11 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I