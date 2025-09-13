Pièce de théâtre Hilda Amboise

Pièce de théâtre Hilda

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 27 – 27 – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

2026-03-06

Le vendredi 6 mars 2026, la Compagnie Théâtre en Pièces vous propose sa pièce Hilda de Marie Ndiaye.

Marie Ndiaye aime jouer avec la cruauté des situations quotidiennes. Elle les mène jusqu’aux limites du supportable. En ces tréfonds, le réalisme flirte avec le fantastique la fascination devient envoûtement, la domination vampirisme, le cocasse terrible.

Tout public dès 15 ans.

Nouveauté pour ce spectacle durant le spectacle, les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis à un atelier d’éveil musical gratuit et sur inscription (places limitées) à billetterie@ville-amboise.fr 27 .

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billeterie@ville-amboise.fr

English :

On Friday, March 6, 2026, Compagnie Théâtre en Pièces presents its play Hilda by Marie Ndiaye.

German :

Am Freitag, den 6. März 2026, zeigt die Compagnie Théâtre en Pièces ihr Stück Hilda von Marie Ndiaye.

Italiano :

Venerdì 6 marzo 2026, la Compagnie Théâtre en Pièces presenta lo spettacolo Hilda di Marie Ndiaye.

Espanol :

El viernes 6 de marzo de 2026, la Compagnie Théâtre en Pièces presenta la obra Hilda, de Marie Ndiaye.

