Pièce de théâtre Histoire d’Âme’our Sarrebourg

Pièce de théâtre Histoire d’Âme’our

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25 22:30:00

2025-10-25

Des morceaux de vies différentes avec le même but aimer ? être aimé et se rencontrer ? Des rencontres attendues et inattendues qui mèneront sans doute à une fin heureuse… ou pas. Comédie proposée par La Groutte d’Eau, conseillée à partir de 10 ans. La salle est accessible aux PMR. Réservation ouverte sur internet. Billetterie sur place 30 min avant le spectacle, dans la limite des places disponibles.

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 83 19 31 98

English :

Pieces of different lives with the same goal: to love? to be loved and to meet? Expected and unexpected encounters that will undoubtedly lead to a happy ending… or not. Comedy proposed by La Groutte d’Eau, recommended for ages 10 and up. The theater is accessible to wheelchair users. Reservations can be made online. Tickets sold on site 30 min before showtime, subject to availability.

German :

Stücke aus verschiedenen Leben mit demselben Ziel: zu lieben? geliebt zu werden und sich zu treffen? Erwartete und unerwartete Begegnungen, die zweifellos zu einem glücklichen Ende führen werden… oder auch nicht. Komödie, vorgeschlagen von La Groutte d’Eau, empfohlen ab 10 Jahren. Der Saal ist für Behinderte zugänglich. Reservierungen können im Internet vorgenommen werden. Kartenverkauf vor Ort 30 min vor der Vorstellung, solange Plätze verfügbar sind.

Italiano :

Pezzi di vite diverse con lo stesso obiettivo: amare, essere amati e incontrarsi? Incontri attesi e inaspettati che porteranno senza dubbio a un lieto fine… oppure no. Commedia presentata da La Groutte d’Eau, consigliata dai 10 anni in su. Il teatro è accessibile alle PRM. È possibile prenotare online. Biglietti in vendita sul posto 30 minuti prima dello spettacolo, fino a esaurimento.

Espanol :

Retazos de vidas diferentes con un mismo objetivo: amar… ser amados y encontrarse.. Encuentros esperados e inesperados que conducirán sin duda a un final feliz… o no. Comedia presentada por La Groutte d’Eau, recomendada a partir de 10 años. El teatro es accesible para PMR. Reserva en línea. Venta de entradas in situ 30 minutos antes del espectáculo, según disponibilidad.

