Pièce de théâtre Hôtel des deux mondes Salle socio-culturelle Le Val-Saint-Père

Salle socio-culturelle 19 rue des écoles Le Val-Saint-Père Manche
Début : 2025-10-25 20:30:00
fin : 2025-10-25 22:30:00
2025-10-25
Pièce de théâtre d’Eric-Emmanuel Schmitt, mise en scène par Christophe Tellier.
Entrée libre, participation au chapeau.
Réservations au 06 17 12 25 50. .
Salle socio-culturelle 19 rue des écoles Le Val-Saint-Père 50300 Manche Normandie +33 6 17 12 25 50 lysbeth.abk6@gmail.com
