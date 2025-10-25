Pièce de théâtre Hôtel des deux mondes Salle socio-culturelle Le Val-Saint-Père

Salle socio-culturelle 19 rue des écoles Le Val-Saint-Père Manche

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25 22:30:00

2025-10-25

Pièce de théâtre d’Eric-Emmanuel Schmitt, mise en scène par Christophe Tellier.

Entrée libre, participation au chapeau.

Réservations au 06 17 12 25 50. .

Salle socio-culturelle 19 rue des écoles Le Val-Saint-Père 50300 Manche Normandie +33 6 17 12 25 50 lysbeth.abk6@gmail.com

