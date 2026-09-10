Pièce de théâtre immersive autour de Simone Veil, Maison Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne

Informations pratiques

Pièce de théâtre immersive autour de Simone Veil Dimanche 20 septembre, 17h00 Maison Jean Monnet Yvelines

Limité à 20 place (réservation obligatoire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Merci Madame : une immersion théâtrale autour de Simone Veil

17h-18h

La Maison Jean Monnet accueille « Merci Madame », une pièce de théâtre consacrée à Simone Veil, interprétée par la compagnie « Le théâtre chez vous ».

Entre émotion, réflexion et immersion, cette pièce invite le spectateur à interroger l’héritage, l’engagement et les motivations profondes qui poussent à transmettre la mémoire.

Cette représentation prend une résonance toute particulière dans ce lieu emblématique, inauguré par Simone Veil en 1987, en hommage à l’héritage européen de Jean Monnet.

Inscription obligatoire (20 places maximum) :

jean-monnet-europe@europarl.europa.eu ou +33 3 88 16 41 11

Ouvert à tout public à partir de 10 ans, gratuit

Maison Jean Monnet 7 chemin du Vieux, 78490 Bazoches-sur-Guyonne Bazoches-sur-Guyonne 78490 Yvelines Île-de-France +33(0) 3 88 16 41 11 https://jean-monnet.europa.eu/home_fr [{« type »: « phone », « value »: « +33(0) 3 88 16 41 11 »}, {« type »: « email », « value »: « jean-monnet-europe@europarl.europa.eu »}] [{« link »: « mailto:jean-monnet-europe@europarl.europa.eu »}] Découvrez le cadre de vie et de travail de l’un des architectes de l’Europe d’aujourd’hui. Une immersion dans le lieu où l’idée d’une Europe unie a fait ses premiers pas vers la réalité. voiture (présence de parking)

Pièce de théâtre immersive autour de Simone Veil

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