Pièce de théatre Indivision Salle des fêtes Lestelle-Bétharram

Salle des fêtes Saillet Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Le Comité des Fêtes, vous propose Indivision pièce de théâtre tout public. Metteur en scène Laurent Maury, création de la Compagnie des 7 Mines (Nousty).
L’histoire Les vieux parents sont morts. La transhumance estivale réunit les brebis égarées de la fratrie au sein du bercail originel. Une daube mitonne au four dans un parfum d’éternité douillette…mais l’heure du chacun pour soi a sonné celle des comptes et du partage, des secrets enfouis et des volcans qui se réveillent, bref d’un joyeux bordel quand la nature humaine reprend ses droits ! .
Salle des fêtes Saillet Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 89 52 52 mariejosemengelle@gmail.com
