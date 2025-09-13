Pièce de théâtre J’aurais voulu être Jeff Bezos Amboise

Le 16 janvier 2026 à 20h30 venez découvrir la pièce de théâtre « J’aurais voulu être Jeff Bezos » d’Arthur Viadieu Collectif P4.

Une pièce qui raconte dans une farce grinçante et décalée, loin de toutes intentions moralisatrices, une réflexion corrosive autour du personnage de Jeff Bezos et sur son empire.

Tout public dès 10 ans. 19 .

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billeterie@ville-amboise.fr

English :

Come and discover the play « J’aurais voulu être Jeff Bezos » on January 16, 2026.

German :

Am 16. Januar 2026 erleben Sie das Theaterstück « Ich hätte Jeff Bezos sein wollen ».

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo teatrale « J’aurais voulu être Jeff Bezos » il 16 gennaio 2026.

Espanol :

Venga a ver la obra « J’aurais voulu être Jeff Bezos » el 16 de enero de 2026.

